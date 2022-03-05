Эксперты разъяснили, в чем угроза ситуации с захватом военными РФ Запорожской АЭС

До трагедии осталось очень мало.

Самая большая в Европе Запорожская атомная электростанция под оккупантом. Минувшей ночью российская техника обстреляла учебно-тренировочный центр, он расположен перед энергоблоками и попала в первый энергоблок, сообщили в Энергоатоме.

Об этом говорится в ТСН.

Блок-пост на въезде в Энергодар разбит полностью. Путинские наемники больше не учитывают, ни безоружных людей, ни потенциальной катастрофы, которую могут привести. Техника оккупанта вошла в город вечером. Тихо не было. Испуганным жителям удалось снять кадры, где залпы пролетали прямо перед окнами. Но ночью произошло то, чего больше всего боялись все. Около сотни русских танков и вооруженных до зубов солдат вплотную подошли к крупнейшей в Европе атомной электростанции. Это зафиксировали камеры.

Им нужно было попасть на проходную. Потому начали обстрел территории. И они точно понимали, что делают. Ведь накануне пытались договориться с местными властями, вдумайтесь, о фото для отчета перед Минобороны России. После того, как им указали на точный курс – начали стрелять.

Российские снаряды попали в здание учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Год назад его показали изнутри. Полномасштабные тренажеры, где все оборудование реактора собрано в натуральный размер. Когда сюда приезжали учиться иностранцы и проходили экзамен работники самой станции. Теперь все это сожжено вражеским огнем. Пожарные машины пропустили только к утру.

В пылу перестрелки оккупанты попали в здание первого энергоблока самой станции, и в так называемый грязный переход. Об этом сообщил президент Энергоатома Петр Котин.

"Эти обстрелы прицельные продолжались до 4.30 утра. За этот период был полностью уничтожен учебно-тренировочный центр. И также было зафиксировано попадание в первый энергоблок Запорожской атомной станции и также так называемую грязную эстакаду попадания снаряда», — говорят работники.

В настоящее время прямая связь руководства Энергоатома с ЗАЭС утрачена. Оккупанты взяли в заложники весь персонал и менеджмент. Среди наших защитников есть погибшие и раненые.

«Европа должна проснуться. Прямо сейчас российские танки обстреливают электростанцию. Танки оборудованы тепловизорами. Они знают, куда стреляют, они к этому готовились. Впервые государство-террорист прибегло и к ядерному террору», — отметил Зеленский.

Ядерный террор – это словосочетание не зря звучит из уст всего прогрессивного сообщества в последнее время. Дело в том, что Запорожская атомная электростанция – это не просто шесть действующих мощных энергоблоков, полностью загруженных ядерным топливом. Это еще и заполненные три бассейна выдержки, где сейчас остывает ядерное топливо. Это еще и площадка с отработанным ядерным топливом. Все эти объекты радиоактивны.

«Попадание туда приведет к конечно ядерной катастрофе», — говорят эксперты.

Сразу после начала обстрелов реакторы начали переводить в так называемое холодное состояние. То есть отпирать их от энергосистемы. Однако оптимизма не добавляет еще один нюанс. Даже стоячая электростанция нуждается в питании. А если его не станет?

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«Действующие реакторы особенно уязвимы в случае отключения электроэнергии во время войны. Это может вывести из строя охлаждение реактора на ЗАЭС и хранилища отработанного топлива. В худшем случае это может привести к аварии, подобной Фукусиме, и массовым выбросам радиации», — заявил специалист по ядерной энергетике Шон Берни.

На угрозу ядерной безопасности уже есть реакция мира. Посольство США назвали нападение на Запорожскую АЭС военным преступлением. Проснулись в МАГАТЭ — главном контролере ядерной безопасности планеты.

«Я глубоко озабочен ситуацией на Запорожской атомной электростанции. Общался с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. МАГАТЭ находится в тесном контакте с ядерным регулятором и оператором Украины. Я призываю стороны воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть угрозе АЭС», — сообщил директор МАГАТЭ.

В самом Энергодаре оккупанты вошли в мэрию. Вражескую военную технику и солдат сняли жители. Глава города Дмитрий Орлов вероятнее всего записывает обращение под дулами автоматов. Сами же жители собирают доказательства военных преступлений у себя на огородах и квартирах. Передают, что в городе отопления нет. Они напуганы, потому что даже эвакуировать их никак нельзя. В город ведет всего две дороги. И по ним сейчас курсируют российские танки.