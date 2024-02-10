Эксперты выявили новые доказательства принудительной депортации детей в Россию – фото

На временно оккупированных территориях Украины российские "суды" систематически лишают родительских прав местных жителей и забирают у них детей.

Как рассказал руководитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лысянский в эфире "Эспрессо", об этом свидетельствуют закрытые данные судебных реестров за 2023 год.

Лисянский обнародовал документы, подтверждающие вывоз украинских детей в Россию.

"Продолжается депортация и они действуют через лишение родительских прав. Я предоставил документы именно из оккупационных судов, где видно что и где. В конце можно увидеть, что решение принято. Подают эти иски на родителей третьи лица, работники оккупационных администраций, "суды" быстро" все принимают, ребенка изымают из семьи и дальше ребенок, извините за такую терминологию, пошел по этапу детских домов оккупантов и в Российскую Федерацию. Таких случаев куча", — рассказывает правозащитник.

В частности, по делу №33-100-400/202, которое "рассматривал "Тельмановский районный суд", речь идет о лишении родительских прав по иску третьей стороны.

"Судебные реестры" окупантов о лишении украинцев родительских прав/ Фото: скриншот

Правозащитная группа насчитала 5 тысяч таких "приговоров" только за 2023 год.

"Мы более тысячи таких случаев насчитали только по "судам" оккупированной Луганской и Донецкой областей. Мы думаем, что и в Херсонской и Запорожской оккупированных областях такая же ситуация", — подытожил он.

Напомним, из оккупации вернули несовершеннолетнего ребенка, который два года провел без родителей.

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