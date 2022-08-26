"Эксплуатация остановлена": ВСУ выполнили огневые задачи над Дарьевским мостом и нанесли потери врагу

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи, благодаря чему остановили эксплуатацию Дарьевского моста в Херсонской области.

Кроме того, было ликвидировано 27 оккупантов.

Об этом оперативное командование "Юг" сообщило 26 августа.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом. Его эксплуатация остановлена", — говорится в опубликованной информации.

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Кроме того, утром пара украинских вертолетов Ми-8 нанесла результативный удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники российских войск вблизи Высокополья.

Так, по подтвержденным данным, в течение ночи потери захватчиков на юге составили 27 членов личного состава и 120-миллиметровый мобильный миномет. Остальные потери врага еще дознаются.

Напомним, в этот же день ВСУ в очередной раз нанесли удары по скоплениям оккупантов в Чернобаевке и по Антоновскому мосту.

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