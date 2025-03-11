Эксполковник британской армии оценил вероятность ядерного удара РФ в случае миротворческой миссии в Украине

Британский военный эксперт подчеркнул, что Путин отдает себе отчет: как только он отдаст приказ об использовании ядерного оружия, это станет его концом.

Вероятность того, что Россия применит ядерное оружие против европейских войск в случае развертывания миротворческой миссии в Украине, крайне низка.

Об этом заявил полковник британской армии в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, в интервью "24 каналу".

По его словам, и Великобритания, и Франция имеют свои ядерные арсеналы, хотя и значительно меньше, чем в России. Однако их потенциала вполне достаточно, чтобы нанести ответный удар.

"Объединенного ядерного оружия Британии и Франции достаточно, чтобы уничтожить Россию. Во всяком случае, Путин будет знать, что есть определенные обсуждения о возможности применения россиянами тактического ядерного оружия", – отметил он.

Де Бреттон-Гордон также отметил, что Москва, вероятно, рассматривает вариант использования тактического ядерного оружия – это меньшие боезаряды, которые могут применяться для уничтожения отдельных бронированных формирований или стратегических объектов. Однако, по его мнению, такая эскалация маловероятно.

"Французы имеют определенное тактическое ядерное оружие, поэтому могут ответить. Думаю, у коалиционных сил НАТО для соблюдения мира будет достаточно возможностей для того, чтобы с помощью такого оружия, как Storm Shadow, предотвратить запуск ядерки", – добавил он.

Британский военный эксперт подчеркнул, что Путин отдает себе отчет: как только он отдаст приказ об использовании ядерного оружия, это станет его концом. Именно поэтому риск такой эскалации крайне низок.

Напомним, ранее Россия пообещала Австралии "серьезные последствия" после того, как премьер-министр Энтони Албанезе заявил о готовности рассмотреть предложение по отправке миротворцев в Украину, если такое обращение поступит в австралийское правительство.