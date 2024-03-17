Экспорт российского оружия в мире существенно упал: британская разведка назвала причину

С 2014 года заметно упали объемы мирового экспорта российского оружия. Это может быть связано с регулярными потерями РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Британская разведка ссылается на данные Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI) с 11 марта 2024 года. Согласно данным, российский экспорт оружия упал на 53% в период между 2014-2018 и 2019-2023 годами.

По данным аналитиков, Россия опустилась со второго на третье место в мировом рейтинге по экспорту вооружений. Объемы поставок оружия Россией в 2023 году были на 52% ниже, чем в 2022 году, в то же время только 12 стран получили основное российское вооружение в 2023 году по сравнению с 31 страной в 2019 году.

"Уменьшение, вероятно, связано с несколькими факторами, включая, что Россия отдает приоритет технике для операций в Украине из-за постоянных потерь на поле боя, а также снижения спроса клиентов из-за риска соответствующих санкций и глобального осуждения ответственности России за войну", — отмечают разведчики.

Ранее стало известно, что Россия тратит на оборону 7,5% ВВП, а ее заводы работают круглосуточно, часто с обязательными 12-часовыми изменениями, чтобы поддерживать российскую военную машину.

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