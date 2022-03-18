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Экс-премьер Британии Кэмерон отправился с грузовиком продовольствия для помощи украинцам (фото)

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Экс-премьер Британии Кэмерон отправился с грузовиком продовольствия для помощи украинцам (фото)

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Политик не уточнил – предназначена эта помощь украинским беженцам за границей или тем, кто находится в стране.

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в Польшу с грузовиком продовольствия, чтобы через Красный Крест передать помощь украинцам.

Об этом говорится в сообщении политика в Сети 18 марта.

"Сейчас я еду в Польшу с двумя коллегами из Chippy Larder (общественная организация, занимающаяся продовольствием – ред.), чтобы сделать нашу доставку в Красный Крест. Это будет долго, но я буду держать вас в курсе. Стою с Украиной", – написал Кэмерон. 

Напомним, 18 марта президент Владимир Зеленский обсудил с действующим британским премьером Борисом Джонсоном борьбу Украины с российской агрессией и усиление антивоенной коалиции.

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