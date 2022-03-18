Экс-премьер Британии Кэмерон отправился с грузовиком продовольствия для помощи украинцам (фото)

Политик не уточнил – предназначена эта помощь украинским беженцам за границей или тем, кто находится в стране.

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в Польшу с грузовиком продовольствия, чтобы через Красный Крест передать помощь украинцам.

Об этом говорится в сообщении политика в Сети 18 марта.

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"Сейчас я еду в Польшу с двумя коллегами из Chippy Larder (общественная организация, занимающаяся продовольствием – ред.), чтобы сделать нашу доставку в Красный Крест. Это будет долго, но я буду держать вас в курсе. Стою с Украиной", – написал Кэмерон.

Им ныне путешествие в Польшу с двумя Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. Это идет к долгому путешествию, но я имею понравившуюся вдоль пути. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek — David Cameron (@David_Cameron) 18 марта 2022

Напомним, 18 марта президент Владимир Зеленский обсудил с действующим британским премьером Борисом Джонсоном борьбу Украины с российской агрессией и усиление антивоенной коалиции.