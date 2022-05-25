"Экстремистское содержание": оккупанты уничтожают все учебники по истории Украины и литературе в Донецкой области

"Экстремистское содержание": оккупанты уничтожают все учебники по истории Украины и литературе в Донецкой области

Оккупанты хотят уничтожить украинские книги и учебники на оккупированных территориях.

Россияне изымают книги с "экстремистским содержанием" из библиотек на оккупированной Донетчине. Среди них, в частности, все учебники по истории Украины и украинской литературе.

Об этом 25 мая сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Потому что освободительное движение и московия. Об УПА и Степане Андреевиче вообще промолчим. То же самое с учебниками по литературе. Потому что Стус — снова экстремист. В итоге — все украиноязычные книги изъяты для уничтожения", — написал он.

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По словам Андрющенко, Мариуполь – следующий. Оккупанты также планируют там уничтожить все украинские книги.

"Разницы между денаZификацией и нацизмом уже нет. Пикантный факт. Именно библиотека Крупской в Донецке в начале Независимости была центром культурного развития молодежи и борьбы с наследием совка. Такой себе круг истории", — добавил он.

На сегодняшний день уже закончена "оценка" библиотек и школьной литературы в Мангуше и Никольском. Все книги, содержащие "экстремистское содержание" изъяты.

Напомним, Россия заявила якобы о возобновлении работы порта в Мариуполе. В горсовете объяснили, почему это невозможно.

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