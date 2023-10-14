Экстрим для Черноморского флота РФ: эксперт назвал ближайшее безопасное море для российских кораблей

Выход в Черное море любого российского корабля или даже катера является серьезным риском для экипажа.

Для любого судна Черноморского флота РФ выход в открытое море и даже пребывание в гаванях представляет серьезную опасность.

Об этом в эфире телеканала FREEДOM заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Черное море – оно экстремально опасно для российской Черноморской флотилии. Где бы они ни находились – в открытом море, в бухте Севастополя или даже Новороссийска, им все равно там опасно. Единственное безопасное место для них самое близкое – это Каспийское море”, — заметил эксперт.

По его словам, об этом свидетельствует недавняя атака на корабли ЧФ РФ, совершенные "некоторыми неизвестными объектами, скорее всего подводного типа".

"Сам факт говорит о том, что выход в море любого российского корабля, судна или даже банального катера является серьезным риском для экипажа этой посудины", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, в Черном море у берегов оккупированного Севастополя взорвались два российских военных корабля за последние несколько дней — "Павел Державин" и "Буян". 13 октября стало известно, кто стоит за атаками и из какого оружия ударили по судам.

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