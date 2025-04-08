ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
605
Время на прочтение
3 мин

"Еле сбежал!": что рассказывают жители приграничья на Черниговщине, которые видят Россию из окна

Штурмовые группы противника пытаются атаковать Украину на новых направлениях.

Автор публикации
Игорь Серов Игорь Серов
Российские атаки по приграничной Украине

Оккупанты продолжают атаковать приграничья Сумщины и Черниговщины. / © ТСН

На севере Украины, в районе государственной границы в Сумской области, враг не прекращает тактику использования малых штурмовых групп, чтобы эти задействованные силы перешли нашу границу, накапливались и расширяли зону боев на территории Украины. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«В частности, это фиксируется и по направлению населенных пунктов Новенькое-Басовка. В то же время, эти малые штурмовые группы максимально уничтожаются подразделениями Сил обороны», — сообщил нам спикер пограничников.

В свою очередь, по официальным данным Сумской областной военной администрации, ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

«Зафиксировано 35 взрывов. Обстреляны были Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская и Шалыгинская громады», — сообщили чиновники.

Приграничье смежной Черниговской области, по наблюдениям жителей городка Семеновка (он расположен в считанных километрах от украинско-российской границы), российская армия начала все чаще атаковать относительно новым оружием — ударными дронами на оптоволокне.

«Из-за сложной ситуации в Семеновке я уехал оттуда год назад, но время от времени возвращаюсь, чтобы проверить, все ли хорошо с домом. Недавно я едва сбежал из Семеновки — в течение дня слышал жужжание в небе. Как потом понял, это были вражеские дроны на оптоволокне. Оставшиеся в Семеновке соседи рассказали, что в течение дня лишний раз люди не выходят на улицу. Если нужно в магазин, то бегом туда и бегом домой. В последнее время даже создалось впечатление, что враг чаще атакует дронами, чем ствольной артиллерией», — рассказал местный житель, который с семьей выехал в более безопасное место на Черниговщине.

В то же время в соцсети на днях одна из местных жительниц Оксана Нагорная сообщила, что после того, как оккупанты уничтожили ее дом, кто-то неизвестный похитил с ее огорода вблизи разбомбленного дома деревья.

«Люди добрые! Что же это происходит! Зачем вам деревья? Проклятые оккупанты разбомбили наш дом и нашу жизнь, а родные семеновцы решили даже мои молодые деревья на огороде выкопать! Совесть вообще есть? А что дальше? Вы по кирпичу будете разбирать все? Как можно на чужом горе наживаться?.. Муж приехал деревья обрабатывать, хоть что-то живое из прошлой жизни, но…», — с таким постом обратилась в соцсетях эта женщина.

Спикер полиции Черниговщины Наталья Слабеняк нам сообщила, что правоохранители уже видели это сообщение и начали проверку обстоятельств.

В свою очередь, военный аналитик Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что враг будет продолжать атаковать приграничье.

«Российская армия будет пытаться растянуть наши резервы как можно больше. В Сумской области оккупанты будут пытаться продвинуться, чтобы отрезать логистику наших войск, которые находятся на территории Курской области. Это ключевое», — говорит Жданов.

Но добавляет, что вряд ли у врага получится продвинуться на несколько десятков километров.

«И то не факт, что они продавят нашу оборону. Но эти действия будут наблюдаться до тех пор, пока мы будем в Курской области», — предполагает Жданов.

«Что касается террора гражданского населения — это норма для россиян. На большее у них не хватает сил и средств. Они понимают, что если их войска начнут наступление на Украину, то могут быть уничтожены, и тогда путь для ВСУ на российскую территорию будет открыт», — прогнозирует Жданов.

Ранее сообщалось о том, что Россия готовит новое наступление.

Читайте также:

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie