"Еле сбежал!": что рассказывают жители приграничья на Черниговщине, которые видят Россию из окна

Оккупанты продолжают атаковать приграничья Сумщины и Черниговщины. / © ТСН

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На севере Украины, в районе государственной границы в Сумской области, враг не прекращает тактику использования малых штурмовых групп, чтобы эти задействованные силы перешли нашу границу, накапливались и расширяли зону боев на территории Украины. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«В частности, это фиксируется и по направлению населенных пунктов Новенькое-Басовка. В то же время, эти малые штурмовые группы максимально уничтожаются подразделениями Сил обороны», — сообщил нам спикер пограничников.

В свою очередь, по официальным данным Сумской областной военной администрации, ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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«Зафиксировано 35 взрывов. Обстреляны были Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская и Шалыгинская громады», — сообщили чиновники.

Приграничье смежной Черниговской области, по наблюдениям жителей городка Семеновка (он расположен в считанных километрах от украинско-российской границы), российская армия начала все чаще атаковать относительно новым оружием — ударными дронами на оптоволокне.

«Из-за сложной ситуации в Семеновке я уехал оттуда год назад, но время от времени возвращаюсь, чтобы проверить, все ли хорошо с домом. Недавно я едва сбежал из Семеновки — в течение дня слышал жужжание в небе. Как потом понял, это были вражеские дроны на оптоволокне. Оставшиеся в Семеновке соседи рассказали, что в течение дня лишний раз люди не выходят на улицу. Если нужно в магазин, то бегом туда и бегом домой. В последнее время даже создалось впечатление, что враг чаще атакует дронами, чем ствольной артиллерией», — рассказал местный житель, который с семьей выехал в более безопасное место на Черниговщине.

В то же время в соцсети на днях одна из местных жительниц Оксана Нагорная сообщила, что после того, как оккупанты уничтожили ее дом, кто-то неизвестный похитил с ее огорода вблизи разбомбленного дома деревья.

«Люди добрые! Что же это происходит! Зачем вам деревья? Проклятые оккупанты разбомбили наш дом и нашу жизнь, а родные семеновцы решили даже мои молодые деревья на огороде выкопать! Совесть вообще есть? А что дальше? Вы по кирпичу будете разбирать все? Как можно на чужом горе наживаться?.. Муж приехал деревья обрабатывать, хоть что-то живое из прошлой жизни, но…», — с таким постом обратилась в соцсетях эта женщина.

Спикер полиции Черниговщины Наталья Слабеняк нам сообщила, что правоохранители уже видели это сообщение и начали проверку обстоятельств.

В свою очередь, военный аналитик Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что враг будет продолжать атаковать приграничье.

«Российская армия будет пытаться растянуть наши резервы как можно больше. В Сумской области оккупанты будут пытаться продвинуться, чтобы отрезать логистику наших войск, которые находятся на территории Курской области. Это ключевое», — говорит Жданов.

Но добавляет, что вряд ли у врага получится продвинуться на несколько десятков километров.

«И то не факт, что они продавят нашу оборону. Но эти действия будут наблюдаться до тех пор, пока мы будем в Курской области», — предполагает Жданов.

«Что касается террора гражданского населения — это норма для россиян. На большее у них не хватает сил и средств. Они понимают, что если их войска начнут наступление на Украину, то могут быть уничтожены, и тогда путь для ВСУ на российскую территорию будет открыт», — прогнозирует Жданов.

Ранее сообщалось о том, что Россия готовит новое наступление.

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