Электронные документы украинцев в приложении "Дія" скоро могут начать принимать за границей

Электронные документы украинцев в приложении "Дія" скоро могут начать принимать за границей

Электронные документы украинцев в приложении "Дія" скоро могут начать принимать за границей.

Об этом во время единого телемарафона сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Сейчас миллионы украинцев находятся за границей. Многие из них уехали вообще без документов. Поэтому сейчас мы говорим с Польшей и Молдовой, чтобы они начали принимать наши электронные документы – например, водительские удостоверения. То же мы хотим сделать с паспортами”, — рассказал Михаил Федоров.

Он также добавил, что в Украине приложением "Дія" пользуются 17,5 млн граждан.

“Во время такой активной миграции нужно упрощать процедуру для украинцев. Для этого мы открыли в Варшаве "Дія.Бизнес", чтобы люди получили бесплатные консультации по открытию собственного дела”, — подчеркнул министр цифровой трансформации.

Напомним, что благодаря искусственному интеллекту в Украине установили личности 300-400 оккупантов.

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