В качестве "неожиданности" оккупанты используют взрывчатку, которую взрывают со словами "ложись".

Российские оккупанты готовят к войне "боевых попов-коллаборантов". На временно оккупированных территориях они проходят подготовку перед отправкой на СВО.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, боевые попы-коллаборанты РПЦ с временно оккупированных территорий проходят подготовку перед отправкой в зону так называемой "СВО".

"Одна из особенностей на собрании военных священников — элемент неожиданности", — говорится в возведении военного отдела Московской Патриархии.

Российские оккупанты готовят к войне священников-коллаборантов

В качестве "неожиданности" оккупанты используют взрывчатку, которую взрывают со словами "ложись".

Напомним, что в Мариуполе оккупанты продолжают обустраивать свои военные базы.

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