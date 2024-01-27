"Элемент пропагандистской кампании": Подоляк оценил угрозу российской ДРГ в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал реагировать спокойно на предупреждение о якобы масштабном наступлении ВС РФ. Он подчеркнул, что страх перед Россией является одним из элементов ее пропагандистской кампании.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

"Россия будет дальше тратить много средств на то, чтобы говорить: "Бойтесь нас". Это один из элементов пропагандистской кампании. За два года мы с вами это не раз проходили. Да, периодически ДРГ заходят с севера. Мы видим, что происходит в Сумской, Черниговской областях – их отправляют именно для убийства гражданского населения – это, кстати, конкретное проявление геноцидного типа этой войны, они отправляют их в течение 700 дней войны", — сказал он.

Ранее стало известно, что утром 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинской громады в Сумской области.

На территории Украины все чаще фиксируют попытки российских диверсантов проникнуть на территорию Украины. Активность диверсантов начала расти с весны 2023 года.

Российские ДРГ сосредоточенно работают в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Туда они пытаются попасть всеми возможными способами – через лес, поле, реку.

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