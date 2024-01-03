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Елена Мозговая показала, какой беды натворил осколок вражеской ракеты возле ее дома

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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785
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Елена Мозговая показала, какой беды натворил осколок вражеской ракеты возле ее дома

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova

Знаменитость также посоветовала, что обязательно следует делать после массированных вражеских обстрелов.

Украинский продюсер Елена Мозговая рассказала о пережитом ужасном утре 2 января, когда российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.

В своем Facebook Мозговая призналась, что осколок вражеской ракеты упал рядом с ее домом и полностью разрушил часовню.

"Просто возле дома упал осколок... Прямо в часовню... Жаль наших детей, которые должны это все слышать, видеть и переживать...", — возмутилась продюсер.

Последствия вражеского ракетного обстрела / © facebook.com/mozgovaolena74
Последствия вражеского ракетного обстрела / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Елена Мозговая призывает после таких массированных ракетных ударов всю свою ненависть и злость направлять в донаты, которые пойдут на нужды украинских защитников, что защищают Украину от российских захватчиков.

"Утро выдалось громким... Конвертировать злобу и ненависть рекомендую в посильные донаты", — призвала продюсер.

Напомним, 2 января российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Украине. Украинские знаменитости уже отреагировали на преступление оккупантов и рассказали, как пережили ужасный вражеский обстрел.

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Дата публикации
Просмотры
785
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