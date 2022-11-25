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Елена Зеленская ответила на вопрос, что бы она сказала матерям военных РФ

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Елена Зеленская ответила на вопрос, что бы она сказала матерям военных РФ

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

В начале полномасштабной войны супруга президента надеялась, что ее услышат, но изменила мнение.

Супруга президента Украины Елена Зеленская считает, что обращаться к матерям российских оккупантов – бесполезно.

Такое заявление первая леди сделала в интервью Би-би-си. На вопрос, что бы она сказала российским матерям, Зеленская ответила:

"Это очень сложный вопрос. У меня несколько раз об этом уже спрашивали. Я не знаю, какие слова найти. Пыталась несколько раз об этом думать. Особенно когда это только началось, мне казалось, что кто-то может что-то услышать. Сейчас мы видим, что никто ничего не слышит. Поэтому придумывать какие-то разные речи для тех, кто тебя не услышит, — зря тратить время. Это фантазии".

По ее словам, россияне "нас никогда не услышат, потому что они заперты в своем информационном пространстве".

"Они заперты там не просто так. Это нужно их руководству, чтобы люди не выходили из этого информационного вакуума. Тогда это будет такая толпа, которой можно управлять. И к сожалению, все в этой стране такие, и матери тоже. К сожалению, мамы солдат, которые у нас воюют, тоже такие", – отметила супруга президента.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на этой неделе анонсировал встречу с матерями воюющих в Украине российских военных. Встреча приурочена ко Дню матери, который празднуют 27 ноября.

По данным СМИ, российские власти обсуждают возможность создания "патриотического движения" матерей военнослужащих.

В то же время, с конца октября в России родственники мобилизованных в 15 регионах страны выходили на протесты, требуя, чтобы их близких вывели с линии фронта и обеспечили всем необходимым. В частности, родственники мобилизованных россиян, которых ВСУ наголову разбили на Херсонщине, устроили бунт.

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Дата публикации
Просмотры
3799
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