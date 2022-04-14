Елена Зеленская предупредила, что каждый украинец является мишенью номер один для оккупантов

Елена Зеленская предупредила, что каждый украинец является мишенью номер один для оккупантов

Первая леди подчеркнула, что важно, чтобы жертвы в Украине не стали статистикой.

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что каждый украинец является мишенью номер один для российских оккупантов, ведь ежедневно гибнут мирные люди.

Об этом она сказала в интервью телеканалу CNN.

Супруга президента отметила, что каждый день в Украине гибнут мирные жители, среди которых многие женщины и дети. Они точно не несут никакой угрозы для России.

"Мишень номер один для врага – все мы... Если присмотреться, то станет понятно, что мишень для россиян – каждый украинец, каждая женщина, каждый ребенок. Те, кто на днях погиб от российской ракеты, пытаясь эвакуироваться из Краматорска, не были членами президентской семьи. Они просто были украинцами. Следовательно, мишень номер один для врага – все мы", — сказала она.

Елена Зеленская подчеркнула, что для Украины сегодня важно, чтобы нас слышал и видел весь мир.

"Важно, чтобы наша война не стала привычной, чтобы наши жертвы не стали статистикой. Поэтому я общаюсь с людьми через иностранные СМИ", — сказала первая леди.

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