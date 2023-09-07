Елена Зеленская рассказала, как ее семья переживает войну: "Мы не вместе с мужем"

Зеленская отметила, что, несмотря на сложности, ее семья все переживет.
Елена Зеленская рассказала, как ее семья переживает войну России. Первая леди Украины отметила, что ей и детям не хватает мужа и отца.
Об этом она сказала в интервью BBC.
Елена Зеленская объяснила, что ее детям сейчас не хватает уверенности в будущем.
"Это сказывается для детей. Неопределенность, неуверенность в том, что будет завтра — это не может делать их счастливее. Мне больно на это смотреть, потому что мои дети ничего не планируют. В таком возрасте молодежь (моей дочери 19) мечтают о путешествиях, о новых ощущениях, об эмоциях — у нее такой возможности нет", — сказала она.
Зеленская добавила, что сейчас ее семья не вместе и они с Владимиром Зеленским не имеют возможности видеться часто.
"Мы живем не вместе с мужем и да, семья разъединена, и мы имеем возможность видеться все вместе не так часто, как если бы конечно мы хотели. Сыну не хватает отца. Я верю в то, что люди воспитываются не наставлениями, не какими-то разговорами, а люди воспитываются, когда смотрят на пример своих родителей. И здесь этого примера он видит мало. Просто надо смотреть на человека в любых бытовых ситуациях для того, чтобы это в тебе оставалось потом. Мне этого не хватает, сыну этого не хватает, моему мужу этого не хватает", - отметила Елена Зеленская.
Первая леди отметила, что она считает, что ее семья выдержит эти проблемы.
"Но мы держимся, у нас есть силы и эмоциональные, и физические. И я уверена, что мы выдержим все", — сказала Зеленская.
Напомним, ТСН.ua писал, где живут и учатся дети Зеленского – 19-летняя дочь и 10-летний сын.
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