Елена Зеленская рассказала, как сообщила детям о начале войны в Украине

Первая леди Украины рассказала о начале войны и о том, как ее дети отреагировали на это.

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что сразу сообщила своим детям о начале войны утром 24 февраля.

Об этом она сказала 21 мая во время интервью, вышедшем в эфире национального телемарафона.

"Им нужно было что-то объяснить, когда ты их разбудил в 4 утра и сказал, давайте на всякий случай соберем вещи. Но они меня даже удивили. Ну я пыталась быть энергичной, веселой, вроде бы ничего такого не произошло.

И они как-то дисциплинированно выполняли все мои указания, быстро собирались. Уже потом, через время приходит понимание того, что не знаем, когда увидим папу снова, и были слезы несколько раз. Но все же они держатся. Молодцы. Как отец. Зная, что он выдержит, и они выдержат", — отметила она.

Напомним, Зеленская рассказала, как долго не виделась с мужем и как изменилась их семья за время войны.

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