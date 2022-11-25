Елена Зеленская рассказала, сколько женщин пошли в ВСУ защищать Украину

В Украине с начала полномасштабного вторжения России стало больше женщин-военнослужащих, в настоящее время их количество достигает 40 тысяч.

Об этом рассказала супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью Би-би-си, комментируя вопрос о гендерном равенстве в стране.

"Я думаю, вы знаете, что роль женщины в войне сейчас очень велика в Украине. У нас значительно увеличилось количество женщин-военнослужащих. 40 000 женщин — это гораздо больше, чем было перед войной. Многие из этих женщин пришли на войну добровольцами, это их выбор", – отметила она.

По мнению супруги президента, Украину ошибочно считают патриархальным обществом.

"То есть гендерное равенство — это важная тема в Украине, и она была такой давно. Мы можем гордиться тем, что, например в оплате труда гендерный разрыв между мужчинами и женщинами в Украине за два последних года перед полномасштабным вторжением сократился с 20% до 13%. В среднем в Европе он на уровне 18%. То есть мы постепенно делаем правильные шаги на пути к равноправному обществу", — добавила Зеленская.

Напомним, супруга президента Украины Елена Зеленская также ответила на вопрос, что бы она сказала матерям военных РФ.

"Я не знаю, какие слова найти. Пыталась несколько раз об этом думать. Особенно, когда это только началось, мне казалось, что кто-то может что-то услышать. Сейчас мы видим, что никто ничего не слышит. Поэтому придумывать какие-то разные речи для тех, кто тебя не услышит — зря тратить время. Это фантазии", — заявила она.

Первая леди Украины также призналась, что чувствует себя такой же незащищенной от ракетных атак России, как и все остальные украинцы.

Кроме того, Зеленская выразила убеждение, что украинцы готовы терпеть блэкаут до окончательной победы над РФ.

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