"Элитная" десятка: ВСУ ликвидировали высоких чинов военного командования оккупантов

В перечне – четверо генерал-майоров.

За 20 дней российского вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 10 представителей высшего командования российских войск.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В опубликованном перечне четверо генерал-майоров, три полковника и три подполковника.

По предварительным подсчетам, армия оккупантов на украинской земле потеряла:

генерал-майора Тушаева Магомеда;

генерал-майора Герасимова Виталия;

генерал-майора Колесникова Андрея;

генерал-майора Суховецкого Андрея;

полковника Захарова Андрея;

полковника Порохню Сергея;

полковника Николаева Игоря;

подполковника Агаркова Юрия;

подполковника Софронова Дмитрия;

подполковника Ермолина Михаила.

“Смерть ждет каждого военного РФ, каким бы “элитным” его не считали оккупанты. На украинской земле ему одна цена – удобрение для черноземов. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

ТСН.ua

Напомним, во вторник, 15 марта, украинские военные уничтожили по меньшей мере одного генерала РФ, сотню оккупантов и их боевую технику.

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