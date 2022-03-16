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"Элитная" десятка: ВСУ ликвидировали высоких чинов военного командования оккупантов

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"Элитная" десятка: ВСУ ликвидировали высоких чинов военного командования оккупантов

Associated Press

В перечне – четверо генерал-майоров.

За 20 дней российского вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 10 представителей высшего командования российских войск.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В опубликованном перечне четверо генерал-майоров, три полковника и три подполковника.

По предварительным подсчетам, армия оккупантов на украинской земле потеряла:

  • генерал-майора Тушаева Магомеда;
  • генерал-майора Герасимова Виталия;
  • генерал-майора Колесникова Андрея;
  • генерал-майора Суховецкого Андрея;
  • полковника Захарова Андрея;
  • полковника Порохню Сергея;
  • полковника Николаева Игоря;
  • подполковника Агаркова Юрия;
  • подполковника Софронова Дмитрия;
  • подполковника Ермолина Михаила.

“Смерть ждет каждого военного РФ, каким бы “элитным” его не считали оккупанты. На украинской земле ему одна цена – удобрение для черноземов. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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ТСН.ua

Напомним, во вторник, 15 марта, украинские военные уничтожили по меньшей мере одного генерала РФ, сотню оккупантов и их боевую технику.

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