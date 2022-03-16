"Элитная" десятка: ВСУ ликвидировали высоких чинов военного командования оккупантов

В перечне – четверо генерал-майоров.
За 20 дней российского вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 10 представителей высшего командования российских войск.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
В опубликованном перечне четверо генерал-майоров, три полковника и три подполковника.
По предварительным подсчетам, армия оккупантов на украинской земле потеряла:
- генерал-майора Тушаева Магомеда;
- генерал-майора Герасимова Виталия;
- генерал-майора Колесникова Андрея;
- генерал-майора Суховецкого Андрея;
- полковника Захарова Андрея;
- полковника Порохню Сергея;
- полковника Николаева Игоря;
- подполковника Агаркова Юрия;
- подполковника Софронова Дмитрия;
- подполковника Ермолина Михаила.
“Смерть ждет каждого военного РФ, каким бы “элитным” его не считали оккупанты. На украинской земле ему одна цена – удобрение для черноземов. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 15 марта, украинские военные уничтожили по меньшей мере одного генерала РФ, сотню оккупантов и их боевую технику.
Читайте также: