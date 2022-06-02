"Элитное подразделение" воровало белье, бытовую технику и ювелирку: 10 российским военным объявлены подозрения

В Украине объявили подозрения десяти российским армейцам, мародерившим в Киевской области.

Ворами и грабителями оказались военнослужащие "элитного подразделения" Росгвардии, которое подчинено диктатору Владимиру Путину. Оккупанты страны-агрессора обворовывали дома жителей Киевщины. По почте из Белоруссии отправляли присвоенное имущество своим родственникам в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Полицейские выяснили, что среди мародеров находились военнослужащие воинской части №6720 Росгвардии. Речь идет о так называемом "элитном подразделении", которое прямо подчиняется президенту государства-террориста Владимиру Путину. Российским военным-мародерам доложено о подозрении. За такие действия предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Именно эти захватчики при оккупации забирали имущество украинцев. К слову, не гнушались ничем. Правоохранители установили факты присвоения не только финансовых сбережений, ювелирных изделий, компьютерной или бытовой техники, но даже белья. Эти вещи оккупанты после отступления из Беларуси по почте отправили своим родственникам в Россию.

Фото: МВД

Как сообщалось, за три месяца полномасштабного вторжения России путинские воины отправили 58 тонн награбленных вещей украинцев. Обычно посылки отправлялись от приграничных к Украине регионов. Лидером среди пунктов назначения стала Югра, где находится бригада, стоящая в Буче, Ирпене и Гостомеле.

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