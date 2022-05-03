Элитные российские подразделения не выдерживают давления ВСУ и убегают домой: СБУ перехватила разговор оккупанта

Российские военные массово отказываются наступать в Украине. Даже лучшие боевые части врага не могут справиться с украинцами и едут обратно в РФ.
Уже больше двух месяцев украинская армия успешно уничтожает технику и личный состав российской армии. Захватчики уже настолько напуганы ВСУ, что массово отказываются воевать в Украине.
Об этом идет речь в новых телефонных разговорах оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.
"Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в Россию…" - недовольно рассказывает своему знакомому оккупант.
Российский солдат также признается, что за два месяца войны в Украине российская армия понесла больше потерь, чем за четыре года боев в Чечне.
Согласно данным ВСУ, за время полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили уже более 24 тысяч оккупантов. В СБУ советуют солдату, чей разговор перехватили, брать пример с "элиты", которая быстро сориентировалась в ситуации и сбежала домой. Поскольку это для нее - единственная возможность уцелеть.
Напомним, в России скрывают потери в Украине, поэтому тела погибших увозят, когда наступает тьма.
Читайте также:
- Российские оккупанты начали штурм "Азовстали": в результате авиаудара там погибли две гражданские женщины
- 70% города частично повреждены: Венедиктова рассказала о расследовании преступлений РФ в Ирпене
- "Это был билет в один конец": украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов