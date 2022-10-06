Элитным войскам Путина конец: Арестович о потерях оккупантов в Херсонской области

У российских военных кончаются припасы, перед ними маячит перспектива разгрома, заявил советник ОПУ

Группировка элитных войск РФ в Херсонской области на правом берегу Днепра несет большие потери, оккупанты столкнулись с нехваткой продуктов и боеприпасов.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По словам Арестовича, войскам Путина не удается наладить устойчивое сообщение через Днепр:

"Там битые переправы. Они получают, в лучшем случае, когда все понтонные переправы сработали... треть или четверть от реальных необходимостей группировки".

Советник главы ОПУ подчеркнул, что оккупанты "загнали туда последние боеспособные части - 25-30 БТГ десантников, морской пехоты, спецназа, остатки мотострелковых частей, которые что-то могут".

"Мы их отрезали, и они скоро последний х*р начнут доедать, у них жрачки нет. Постоянно разрушена логистика, которую мы все время крошим. Подкидывают какие-то консервы по-минимуму. Они месяц с этим просидели. У них очень быстро кончились запасы", - пояснил он.

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Арестович привел статистику потерь оккупантов в Херсонской области:

"У меня есть данные по их группировке. У них почти 2500 убитых за этот месяц, именно на правом берегу. Где-то из 25 тысяч, которые там были, каждый десятый убит и еще двое ранены. Остальные - недоевшие и деморализованные. Вот судьба Херсонской группировки, это последние российские элитные части кадровые, которые там были".

Советник главы ОПУ добавил, что для войск РФ это очень печально закончится:

"Штурмовая пехота, которую они туда загнали, сейчас будут доедать последнюю галошу... Они еще зацепятся раз или два за какие-то промежуточные рубежи, но в целом им конец. Классический военный разгром, катастрофа".

Напомним, Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Под ударами ВСУ российская армия оставила десятки населенных пунктов. Военные эксперты не исключают, что украинские военные могут повторить успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении.

Ранее французский генерал Доминик Тринкан предположил, что уже осенью украинские войска могут отбить весь правый берег Днепра в Херсонской области, включая областной центр.

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