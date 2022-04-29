Элитный беглец: один из экс-глав "Газпрома" и "Газпромбанка" приехал в Украину и просит автомат для войны с РФ

Бежал из России, чтобы искупить кровью вину перед Родиной: бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев переехал в Украину и хочет с оружием в руках защищать землю, где родился.

Эксклюзивно для журналистов ТСН Игорь Волобуев рассказал о внутренней кухне структур «Газпрома» и тайнах смертей газовых королей России.

«В 14 году я дал себе обещание, что если российские танки придут в мой родной город, в Ахтырку, я пойду с ними воевать», – уверяет Волобуев.

Бывший менеджер "Газпрома" и экс-вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев родом из Сумщины. Он поехал учиться в Москву еще в советское время и никогда не был гражданином Украины. Однако с родными краями связи не потерял и вирусом рашизма не заболел. Говорит, как раз за поддержку Майдана его уволили из «Газпрома». «Вызвал Куприянов, сказал: «Ты не с нами», – вспоминает он.

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Да еще тогда переехать в Украину не решился, вместо этого пошел работать в «Газпромбанк». Когда россияне стали ровнять с землей его родную Ахтырку, а его отец месяц жил там в подвале, говорит, уже не смог терпеть дальше, поехал, чтобы воевать за Украину.

Но украинцы поразили его своей человечностью: в отличие от россиян, готовых бросать в бой кого угодно, его не взяли в терроборону, потому что плохо подготовлен. "Никто меня не берет. Говорят, тебя «как мясо бросать?». Казалось бы, одним русским больше, одним меньше. Но, говорят, его убьют сразу. Понимаете, какая разница. Моя мечта – остаться здесь навсегда. До победы и навсегда. Я готов жить, где угодно, заниматься чем угодно. Даже если просто мне метлу дадут в руки, я считаю, что я не зря сюда приехал", — убеждает бывший менеджер "Газпрома".

Он не единственный, кто уволился из «Газпромбанка», из-за войны войны с Украиной, рассказывает Волобуев. Во внешне неприступных газпромовских крепостях сейчас происходят удивительные вещи. 18 апреля в Москве нашли мертвыми всю семью первого вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. По официальной версии, он застрелил жену из-за ревности, а потом почему-то и дочь, после чего покончил с собой. Его бывший коллега в версию о самоубийстве не верит. «Он мог отвечать за приватбанкинг – это услуги VIP-клиентам «Газпромбанка», а это доступ к счетам. То есть он знал, у кого сколько денег в банке лежит. Это – заткнуть рот. Он мог что-нибудь знать и хотел рассказать, а ему не дали», — убеждает мужчина.

Также подозрительно выглядит и смерть бывшего топ-менеджера российской газодобывающей компании «Новатек» Сергея Протосени. 21 апреля он якобы убил жену и дочь на вилле в Испании, а его самого обнаружили повешенным. Чем могли быть опасны эти газовые топы российскому режиму, неизвестно. Однако версия о том, что они могли знать о подкупе некоторых европейских политиков Кремлем, кажется вполне логичной. Хотя политики – только верхушка айсберга, говорит бывший газпромовец. Немецкий бизнес глубоко укоренился в России и может также оказывать давление на правительство в Берлине. «Уренгойское газовое месторождение – самое большое в России, там немецкие компании, их пустили в добычу, а это – святое. Южнороссийское месторождение, ресурсное, там немцы сидят. То есть, в цепочке они везде, они транспортируют «Северный поток», 15% в «Винтерсхалле» и «Рургазе». В Германии очень сильным промышленным лобби, и частью этого лобби являются крупные газовые компании», — рассказывает Волобуев.

Совместная с Украиной газпромовская коррупция процветала во времена, когда у власти была «Партия регионов». Из украинских политиков на непубличные встречи с руководителем «Газпрома» приезжал Юрий Бойко, рассказывает экс-чиновник, даже когда тот уже не был министром по энергетике. «В конце 2000-х годов нам дана приезжающая Бойко команда, нужно его сопроводить на 5 этаж, в Миллер. Зачем он приехал, я не понимал, что он здесь делает. У Миллера приватная встреча с ним. Это те встречи, какие результаты не публикуют», — вспоминает мужчина.

Игорь Волобуев планирует остаться в Украине и не теряет надежды защищать его с оружием в руках. Так хочет искупить свою вину, которой считает работу на газпромовские структуры. Но готов, говорит, работать и на строительстве – помогать восстанавливать все, разрушенное россиянами.

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