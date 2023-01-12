"Элиту" армии РФ перебросили из Херсона в Соледар и Кременную — разведка Британии

Последние двое суток в районе Соледара и на подступах к Кременной продолжаются ожесточенные бои.

Российских десантников, отступивших из Херсона в ноябре прошлого года, перебросили на Донбасс. Теперь их используют в боях под Соледаром Донецкой области и в районе Кременной Луганской области.

Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter 12 января.

Отмечается, что с начала января этого года Россия почти наверняка выделила части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии воздушно-десантных войск (ВДС) для усиления линии фронта в Кременной.

Разведчики напомнили, что к ноябрю 2022 года Россия привлекла почти весь развернутый состав ВДС как долгосрочные наземные войска вдоль линии фронта в районе Херсона.

"Теперь передислоцированные на Донбасс и юг Украины командиры, вероятно, пытаются использовать ВДС в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью в отношении элитных сил быстрого реагирования", — отметили эксперты.

Напомним, глава "группы Вагнера" Евгений Пригожин 10 января заявлял о захвате его боевиками населенного пункта Соледар. Однако представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков 11 января опроверг эту информацию, заявив, что российские войска блокировали Соледар с двух сторон и вели бои в самом городе.

В Министерстве обороны США не могут подтвердить, что Соледар – под контролем российских войск. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции в Вашингтоне 12 января, Соледар Донецкой области находится под контролем Вооруженных Сил Украины, а в самом городе продолжаются динамичные бои.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в настоящее время в Соледаре находятся 559 мирных жителей, в том числе 15 детей.

Сценарии событий на фронте; планы оккупантов; битва за Соледар; угроза из Беларуси - Дмитрий Снегирев

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