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Елизавета II сделала "щедрое пожертвование" в помощь украинским беженцам

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Елизавета II сделала "щедрое пожертвование" в помощь украинским беженцам

Associated Press

Букингемский дворец отказался предоставить какие-либо подробности, заявив, что это личное дело.

Королева Британии Елизавета II сделала пожертвование на призыв помочь украинцам, которые бегут от российского вторжения.

Об этом сообщает Sky News.

Королева сделала пожертвование Комитета по чрезвычайным ситуациям Британии (DEC) в связи с российским вторжением в Украину.

Благотворительная организация поблагодарила Ее Величество за "щедрое пожертвование", а Букингемский дворец отказался предоставить какие-либо подробности, заявив, что это личное дело.

Группа, состоящая из 15 благотворительных организаций, выступила с общим призывом по сбору средств, чтобы помочь более миллиона покидающих Украину беженцев.

DEC начала работу сегодня, и один из руководителей описал ситуацию как одну из самых "ужасных, которые он когда-либо видел".

Как сообщалось, Великобритания усилила свою поддержку народу Украины, объявив о дальнейшей гуманитарной помощи стране на сумму 40 миллионов фунтов стерлингов (около 53 млн долларов). Эти средства предназначены, в частности, для обеспечения Украины жизненно важными медицинскими товарами.

В Лондоне сотни людей собирают гуманитарную помощь для Украины

В Лондоне сотни людей собирают гуманитарную помощь для Украины

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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