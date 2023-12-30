Елка в изуродованном дворе: в Одессе жители разбомбленной многоэтажки готовятся к Новому году – фото

В Одессе жители дома, который 29 декабря пострадал от обстрелов РФ, – включили гирлянду на елке, которая стоит в самом центре изуродованного внутреннего двора многоэтажек.

Фото показала пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"Такую жажду жизни и победы света над тьмой имеют только наши люди, только украинцы", — говорится в подписи к фото.

Елка во дворе разбомбленной многоэтажки в Одессе / Фото: ГУ ГСЧС в Одесской областе

Ракетный удар по Одессе

Утром 29 декабря после ночной атаки дронов РФ ударила ракетами по домам в Одессе. В городе и области во время тревоги произошли взрывы. В результате российской атаки по Одессе 29 декабря пострадали 32 человека. Жертвами ударов российской армии стали четверо мирных жителей.

Одна ракета попала в многоэтажку. На нескольких этажах возник пожар. В здании полностью выгорел 5 этаж и еще несколько этажей пострадало. Погибли три человека.

Еще одна ракета влетела в старое трехэтажное здание. Здесь тоже под завалами обнаружили погибшую.

Напомним, в ночь на 29 декабря Россия устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты и дроны по мирным городам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего россияне применили 158 средств воздушного нападения — ракеты разных типов и ударные беспилотники.

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