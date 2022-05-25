Эллен Дедженерес пожертвовала украинцам 30 тыс. долларов: "Как я могу веселиться, когда страдают люди"

Мировые знаменитости не могут спокойно наблюдать за происходящими в Украине событиями, поэтому пытаются помочь.

В частности, телеведущая Эллен Дедженерес решила пожертвовать на помощь украинцам 30 тыс. долларов.

Эллен говорит, что даже не может представить, какие страдания переживают люди в Украине. Поэтому таким образом она хочет хоть немного уменьшить боль украинцев.

"Происходящее в Украине разрывает мое сердце... Когда я фокусируюсь на этом... Как я могу веселиться, как я могу делать что угодно, когда страдают люди там... Но мне нужно смотреть на это с другой стороны. Надеюсь, я смогу уменьшить их боль", – рассказала телеведущая.

В эфире своего шоу Эллен выписала чек на 30 тыс. долларов и отдала его своей звездной гости Миле Кунис. К слову, актриса родом из Украины с начала полномасштабного вторжения России помогает украинцам. Мила вместе со своим мужем уже собрала 35 млн долларов. Средства она собирала на помощь пострадавшим от войны детям, а также для ВСУ.

"Происходящее в Украине разрывает мое сердце. Я не представляю, как это для тебя, ведь это твоя родная страна, страна твоей семьи. Ты уже собрала 35 миллионов долларов. И я подумала, как я могу помочь людям, которые страдают и проходят через все это… Поэтому сегодня я бы хотела дать тебе 30 тысяч долларов", — сообщила Эллен.

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