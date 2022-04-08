Элтон Джон и Хью Джекман: мировые знаменитости приняли участие во флешмобе в поддержку Украины

Элтон Джон и Хью Джекман: мировые знаменитости приняли участие во флешмобе в поддержку Украины

Цель флешмоба – помочь украинским беженцам.

Организация Global Citizen запустила флешмоб Stand Up for Ukraine в поддержку Украины.

Цель акции – привлечь внимание к украинским беженцам и собрать средства для гуманитарной помощи.

В общем, во флешмобе уже приняло участие немало мировых знаменитостей. Среди них: Селион Дион, Red Hot Chili Peppers, Элтон Джон, Fall Out Boy, Måneskin, Луис Фонси, U2, Хью Джекман, Николай Костер-Валдау, Эллен Дедженерес и многие другие.

Все они записывали видео, в которых обратились к мировым лидерам с требованием помочь беженцам. В частности, многие из них высказывали слова поддержки Украине и показывали жуткие кадры войны, которую развязала Россия.

Соответствующие видео знаменитостей собрал Telegram-канал "Культурная Прачечная".

Напомним, Украину поддерживает немало мировых знаменитостей. Они организуют благотворительные концерты, и все средства отдают на помощь украинцам. В частности, даже российские артисты, осуждающие действия властей РФ, организуют благотворительные выступления в поддержку Украины.

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