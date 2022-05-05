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Элтон Джон призвал помочь жителям Мариуполя уехать из блокадного города: "Мое сердце разбито"

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Элтон Джон призвал помочь жителям Мариуполя уехать из блокадного города: "Мое сердце разбито"

Associated Press

Легендарный британский певец Элтон Джон обратился к мировому сообществу с призывом помочь жителям Мариуполя.

В своем Twitter 75-летний знаменитость опубликовал пост. В нем звезда отметил, что посещал этот украинский город.

Артист просит мир организовать гуманитарный коридор для тысячи жителей.

"Более 245 тысяч украинцев живут с ВИЧ, многие покидают дома и покидают близких, но, к сожалению, не все украинцы находятся в пределах досягаемости. Я бывал в Мариуполе, и мое сердце разбито от того, что доступ туда еще ограничен. Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней", – подчеркнул он.

Напомним, Организация Объединенных Наций планирует собрать более двух млрд долларов для помощи украинским беженцам и нуждающимся в помощи дома. Также она надеется вывезти определенное количество людей из заблокированного россиянами Мариуполя.

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