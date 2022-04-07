Ему было всего 20 лет: в боях за Мариуполь погиб боец, который в Сети очаровал всех украинок

Защитник вытаскивал друзей, попавших под обстрел оккупантов.
В Мариуполе погиб 20-летний украинский воин, отдавший жизнь, спасая друзей, попавших под обстрел российских оккупантов.
Об этом сообщил один из боевых товарищей павшего защитника.
Побратим, сообщивший о гибели бойца, пообещал отомстить российским оккупантам за его смерть.
"Ярослав "Махач". Вытаскивал друзей, которые попали под обстрел. Однажды в разговоре ты сказал, что не хочешь, чтобы тебя оплакивали и скучали, если что-нибудь случится. Мы не будем плакать брат, мы отомстим! Ты настоящий мужчина, воин и герой. Человек, который всегда улыбался и приходил на помощь в любой ситуации без пользы для себя", — написал собрат.
В Сети украинцы выражают соболезнования в связи с гибелью бойца и вспоминают его как искреннего и доброго человека. Вот что знакомые пишут об украинском защитнике:
- "Ты был одним из лучших людей, которых я знал, если не лучшим! Простым, добрым, веселым и просто человеком, который всегда придет на помощь в любой ситуации. Я знал тебя гораздо лучше, чем другие и потому я не буду скучать. Потому что знаю, что ты не хотел, чтобы кто-то лил слезы, когда тебя не станет. Ты был настоящим ВОИНОМ! И умер НАСТОЯЩИМ ГЕРОЕМ!".
- "Мы не будем плакать брат, мы будем мстить! Ты настоящий мужчина, воин и герой. Человек, который всегда улыбался и приходил на помощь в любой ситуации без пользы для себя".
- "До сих пор не верится, что ты стал ангелом. Хочу, чтобы это был сон Вечная память. Ты навсегда в наших сердцах. Ты говорил делать все на максимум и верить в светлое будущее (больно от того, что уже это все будет без тебя). Спи спокойно Наш Герой".
- "В него влюбилось так много девушек страны, что это как потеря знакомого человека".
- "Он вытаскивал друзей, попавших под обстрел… До войны у него была жизнь. У него были планы на будущее. Он хотел просто жить! Свободно жить в своем Независимом государстве! Вечная слава герою".
Как свидетельствуют фотографии в Сети, украинский боец занимался боксом. На всех видео он весел и жизнерадостен.
Последний пост в Instagram он посвятил предстоящей победе Украины в войне, которую развязала Россия:
"Пусть даже каменные горы расплавятся в огне сражений, но никакие орды не поставят нас на колени. Непобеждены и в смерти, сойдем мужчинами в могилу".
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