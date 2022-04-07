Ему было всего 20 лет: в боях за Мариуполь погиб боец, который в Сети очаровал всех украинок

Защитник вытаскивал друзей, попавших под обстрел оккупантов.

В Мариуполе погиб 20-летний украинский воин, отдавший жизнь, спасая друзей, попавших под обстрел российских оккупантов.

Об этом сообщил один из боевых товарищей павшего защитника.

Побратим, сообщивший о гибели бойца, пообещал отомстить российским оккупантам за его смерть.

"Ярослав "Махач". Вытаскивал друзей, которые попали под обстрел. Однажды в разговоре ты сказал, что не хочешь, чтобы тебя оплакивали и скучали, если что-нибудь случится. Мы не будем плакать брат, мы отомстим! Ты настоящий мужчина, воин и герой. Человек, который всегда улыбался и приходил на помощь в любой ситуации без пользы для себя", — написал собрат.

В Сети украинцы выражают соболезнования в связи с гибелью бойца и вспоминают его как искреннего и доброго человека. Вот что знакомые пишут об украинском защитнике:

"Ты был одним из лучших людей, которых я знал, если не лучшим! Простым, добрым, веселым и просто человеком, который всегда придет на помощь в любой ситуации. Я знал тебя гораздо лучше, чем другие и потому я не буду скучать. Потому что знаю, что ты не хотел, чтобы кто-то лил слезы, когда тебя не станет. Ты был настоящим ВОИНОМ! И умер НАСТОЯЩИМ ГЕРОЕМ!".

"Мы не будем плакать брат, мы будем мстить! Ты настоящий мужчина, воин и герой. Человек, который всегда улыбался и приходил на помощь в любой ситуации без пользы для себя".

"До сих пор не верится, что ты стал ангелом. Хочу, чтобы это был сон Вечная память. Ты навсегда в наших сердцах. Ты говорил делать все на максимум и верить в светлое будущее (больно от того, что уже это все будет без тебя). Спи спокойно Наш Герой".

"В него влюбилось так много девушек страны, что это как потеря знакомого человека".

"Он вытаскивал друзей, попавших под обстрел… До войны у него была жизнь. У него были планы на будущее. Он хотел просто жить! Свободно жить в своем Независимом государстве! Вечная слава герою".

Как свидетельствуют фотографии в Сети, украинский боец занимался боксом. На всех видео он весел и жизнерадостен.

Последний пост в Instagram он посвятил предстоящей победе Украины в войне, которую развязала Россия:

"Пусть даже каменные горы расплавятся в огне сражений, но никакие орды не поставят нас на колени. Непобеждены и в смерти, сойдем мужчинами в могилу".

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