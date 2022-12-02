Ему оторвало ногу, врачи спасают руку, а он мечтает о картофеле на сале: история несокрушимости украинского бойца

В Днепре спасают военного, потерявшего ногу во время минометного обстрела, сейчас медики спасают его руку, сильно пострадавшую во время вражеской атаки. Боец не теряет оптимизма, говорится в ТСН.

Потерял правую ногу, левая – переломана, а правую руку спасают врачи. Сорока пятилетний Андрей приходит в себя после тяжелого ранения.

Он пять лет работал водителем в Харькове. Когда потерял работу после полномасштабного вторжения, отец двоих детей стал волонтером в разбомбленном родном городе, возил еду и лекарства военным и гражданским жителям. Говорит, что просился в армию и взяли только в августе. Он защищал позиции в Донецкой области, когда произошел очередной минометный обстрел.

“Такие серые сутки. Приехала к нам машинка наша и привезла еду, газовый баллон, БК. Мы забрали еду, как слышу свистит. Слышу точно моя. Только успел бросить все и немного присесть. Я чувствую, что прямо на меня летит. И хоть падай, хоть не пылай – уже было без вариантов. Я стоял, одна нога была подломана, вертелась, а эта вообще держалась на чем-то”, — рассказывает о пережитом боец.

Его окровавленный и еще двое раненых собратьев вывезли из-под обстрела. Многочисленные операции сзади, впереди еще не одна. Медики говорят, делают все возможное, чтобы спасти бойцов, несмотря на угрозу обесточений. “Нам жизнь не позволяет быть шокированной. Нам нужно работать. Именно был момент, что привезли бойца с пулевым ранением живота и хирурги оперировали его под генераторами во время блекаута”, — вспоминают врачи.

Андрей готовится к очередной операции по восстановлению руки и уже имеет перечень желаний. “Жареного картофеля на сале. А больше всего хочется обнять семью. Все дает силы. В первую очередь то, что меня ждут дома. Второе – то, что жив. Третье – у нас такой дружеский коллектив. И доктор "красавчик", — смеется боец.

Он мечтает увидеться с семьей, хотя и не признался еще о ранении. Двое сыновей и жена ждут его в родном Харькове. Андрей верит: его борьба за Украину была не напрасной, его дети будут жить в свободной стране.

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