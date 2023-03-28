Данилов рассказал, где находится полковник "Купол" после интервью WP

Секретарь СНБО заверил, что в звании комбата 46-й бригады после его интервью The Washington Post не понижали.

Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг информацию, что командира батальона 46-й бригады Анатолия с позывным "Купол" сняли с должности после интервью The Washington Post.

Об этом Данилов сказал в эфире Radio NV.

"Это сплошная ложь. Никто "Купола" в звании не понижал. Не надо распространять то, что не соответствует действительности. Полковник "Купол" говорил, что нужно готовить военных более тщательно до того, как они появляются на фронте. Ему сегодня (...) Никто его из армии не убирал, в звании его не понижал. Он занимается сегодня подготовкой наших ребят, чтобы они имели возможность сопротивляться нашему врагу", — сообщил Данилов.

Напомним, по словам "Купола", то, что попало в статью The Washington Post – лишь часть того, что он сказал во время интервью. Анатолий Козел "Купол" сказал, что изложение интервью The Washington Post оказался совсем другим по содержанию, чем то, что комбат хотел донести до людей.

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