Энергетическая компания Enel планирует уйти с российского рынка

Точная дата неизвестна.

Итальянский производитель электроэнергии и газа Enel готовится уйти из РФ через несколько месяцев. Компания прекратит продажу тепловой генерации.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Enel планирует безопасную передачу активов, генерирующих энергию в РФ. Активы компании в России – ветровые станции и три газовых комбинированных теплоэлектростанции общей мощностью 5700 МГВт.

Доля Enel Russia в общих доходах Enel составляет 1%. Enel видит рост добычи энергии из альтернативных источников, но будет сворачивать деятельность, пишет издание.

"Европейским компаниям нужны новые европейские регуляции, чтобы помочь в ситуации резкого скачка цен на газ из-за сокращения предложения поставок", — сказал CEO компании Франческо Стараче.

Итальянская компания хеджировала цены на следующие два года, поэтому защитила себя от роста цен.

Ранее стало известно, что Австралия запретила поставки глинозема и алюминиевой руды в Россию, чтобы ограничить возможности страны-агрессора производить оружие.