Энергетический шантаж, принуждение к "миру" и ядерное оружие: аналитик назвал планы Путина в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин в своем выступлении от 30 сентября озвучил дальнейшие шаги России в войне против Украины.

Российский диктатор будет шантажировать европейскую энергетическую инфраструктуру, хочет заставит Украину к "миру" на условиях РФ и будет угрожать применить ядерное оружие.

Об этом написал научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Баунов в статье для New York Times.

Аналитик подчеркнул, что Путин еще раз повторил нарративы российской пропаганды и собственную трактовку "истории". Также российский диктатор в очередной раз сделал абсурдные заявления по отношению к Западу. Однако, по мнению Баунова, в речи Путина было три тезиса, свидетельствующие о планах Кремля.

Первый - энергетический шантаж выходит на новый уровень. Российский диктатор обвинил Запад в подрыве "Северных потоков". Хотя уничтожение газопроводов выгодно, прежде всего, России, ведь тогда РФ не придется оправдываться за несостоятельность поставлять газ. Это может свидетельствовать о том, что Россия попытается атаковать энергетическую инфраструктуру Европы.

"Превращение энергоносителей в оружие может выйти на новый уровень, на котором не только будет сокращаться поток горючего из России, но и активно срываться поставки из других стран", – считает Баунов.

Второй тезис – заставить Украину к "миру" на условиях Кремля. После попытки аннексии украинских территорий Путин заявил, что Украина должна прекратить сопротивление оккупантам. Эта показуха напоминает, что произошло накануне полномасштабного нападения РФ на Украину, когда Путин признал фейковые "Л/ДНР" в админгранице Луганской и Донецкой областей Украины.

"Новые угрозы Путина прозвучали после унизительного отступления из Харьковской области. Это поражение заставило Россию начать мобилизацию и объявить об аннексии оккупированных территорий. И очень маловероятно, что Украина серьезно отнесется к российским призывам к переговорам в ближайшее время. Напротив, Киев неоднократно ставит крест на любых переговорах с путинской Россией. Для украинцев после случившегося на этой неделе даже сесть на стол переговоров будет актом капитуляции", — отметил эксперт.