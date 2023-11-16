Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Энергетический террор: Гуменюк рассказала, сколько ракет РФ накопила для массированных атак

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2370
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Энергетический террор: Гуменюк рассказала, сколько ракет РФ накопила для массированных атак

Фото: Associated Press

В Крыму Россия развернула мощный хаб военного ресурса.

Россия скапливает ракетный потенциал для ударов по энергетике. На сегодняшний день известно о более 800 ракетах, которые сосредоточены в оккупированном Крыму.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"На Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает — это очевидно. Мы говорим о готовности более 800 ракет в общем количестве к использованию врагом для этапа энергетического террора", – сообщила она.

Напомним, ранее в Воздушных силах сообщалось, что Россия накопила 800 высокоточных ракет за последние восемь месяцев.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2370
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация