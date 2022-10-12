Энергетический террор: как три области живут в режиме жесткой экономии электроэнергии

Во Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях из-за серьезных повреждений вводят режим жесткой экономии электроэнергии, говорится в ТСН.

Львов

Львов на этой неделе почувствовал, что такое жить в энергетическом коллапсе, после первой атаки россиян исчез свет, вода и проблемы со связью.

Не работало уличное освещение и город вечером просто утонул в темноте. Как только энергетики восстановили разрушенное, враг атаковал второй раз. Накануне три российских ракеты попали в две энергетические подстанции. Одну и ту же атаковали дважды с небольшим интервалом, поэтому в целом из-за попадания — сразу несколько подстанций разрушены. "90% города было без электроснабжения, нам удавалось часть города снабжать водой по пониженному давлению через дизель генераторы. Так же мы запускали дизельгенераторы вчера", — рассказывает заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Восстановить привычную жизнь города попытались альтернативными путями заживления. Специалисты работали без перерывов и пока им удалось практически невозможно — во Львове восстановлен электроначатанян, но горожан просят все равно экономить ресурсы. А еще позаботиться о тепле в укрытиях домов, запастись печками и дровами в случае новых атак российских террористов.

Что касается электротранспорта – движение возобновлено и почти 90% светофоров уже работает. Школьники будут учиться дистанционно до конца недели.

Системы оповещения проверили, говорят, что все исправны, так что если они будут раздаваться, просят спускаться в укрытие.

Днепропетровщина

В Днепре режим тотальной экономии электроэнергии действует уже двое суток, потому что враг целит именно по объектам критической инфраструктуры. Только накануне четыре ракеты атаковали такие предприятия в Павлоградском и Каменском районах.

Серьезно повреждена одна из высоковольтных подстанций области. Многие населенные пункты — без света. Сейчас ведутся ремонтные работы.

В Кривом Роге специалисты уже восстановили электричество там, где оно исчезло после обстрелов 10 октября, чтобы могли работать больницы и транспорт ввели режим экономии. Поэтому уличное освещение не включалось ни в Днепре, ни за его пределами. Беречь ресурсы попросили и жителей области.

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Враг не успокоится, всю ночь под обстрелами был Никополь. Повреждено более 30 многоэтажек и частных домов, два предприятия, детские сады, школа. Перебиты газопроводы и линии электропередач. Один из зажигательных боеприпасов прилетел прямо в дом. Там ранили трое человек, в том числе и шестилетний ребенок. "Девочка осталась без ног. Эта семья сейчас госпиталина. Также спасатели достали из-под завалов 42-летнюю жительницу Никополя, она также в тяжелом состоянии, находится в больнице", — рассказывают спасатели.

Тем временем в области сирены не умолкают.

Винница

В центре Винницы не заметно, что город вошел в режим тотальной экономии электроэнергии — электротранспорт курсирует в обычном режиме. Но вечером всюду по городу выключат уличное освещение и власть настойчиво просит людей выключать лишние приборы из розеток - особенно в часы пик. Накануне в спальных районах уже было отключение света в домах.

Перебои со светом и водой в области начались после обстрела вражескими дронами-камикадзе накануне. Россияне обстреляли объекты критической инфраструктуры в два мероприятия. Утром нанесли первые удары, а когда ремонтные бригады вышли чинить сети — ударили во второй раз, и по людям тоже — шестеро получили ранения. В военной администрации говорят, сейчас 240 населенных пунктов области без света. Вот почему и ввели режим энергоэкономии.

Графика так называемых веерных отключений пока нет, и неизвестно будут ли почасовые отключения в области.

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