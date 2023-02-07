Энергетический террор провалился: полковник ВСУ предупредил о вероятной цели для ракетных ударов оккупантов

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что энергетический террор России провалился, а потому мишенью оккупантов может стать транспортная инфраструктура Украины.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

Владислав Селезнев отмечает, что россияне ракетными обстрелами энергетической инфраструктуры хотели посеять хаос среди украинцев и спровоцировать новую волну миграции за границу, однако этого не произошло и украинцы просто приспособились к отключению электричества. По мнению полковника ВСУ, оккупанты вероятно выберут другие мишени для ракетных ударов.

"Весь мир знает, что в ближайшее время Украина получит бронетехнику, вооружение и боеприпасы. Очевидно, что все оборудование будет перемещаться в основном по железнодорожным путям. Должен предположить, что на этот раз во вражеские ракетные обстрелы будут подвергаться наши железнодорожные узлы, мосты через Днепр, по которым эшелоны с важной и крайне нужной для ВСУ техникой", — объяснил Селезнев.

Эксперт отмечает, что сейчас оккупанты вероятно накапливают запасы ракет, чтобы однажды организовать массированный обстрел транспортной инфраструктуры.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры

Российские оккупанты от 10 октября 2022 года наносят массированные ракетные удары по энергетической системе Украины. Захватчики одновременно запускают несколько ракет по украинским городам, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества во время зимы.

Из-за действий оккупантов по Украине введены стабилизационные и аварийные отключения электричества.

Читайте также: