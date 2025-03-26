Энергетическое перемирие под вопросом: список объектов не охватывает ключевые цели ударов РФ — эксперт

Эксперт отметил, что в документе отсутствует конкретика относительно типов энергетических объектов, которые должны быть защищены.

Обнародованные Белым домом документы по итогам переговоров США с Украиной и Россией вызывают вопросы об эффективности анонсированного "энергетического перемирия".

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире "Киев24".

В текстах, представленных отдельно по результатам встреч США с каждой из сторон, идентичная формулировка: "договорились разработать меры по реализации договоренности президентов о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины".

Впрочем, как отмечает Рябцев, в документе отсутствует конкретика относительно типов энергетических объектов, которые должны быть защищены.

"Если обратить внимание, там нет того, что было объектами ударов или целями для РФ на протяжении последнего месяца. То есть нет добывающих компаний и газоподготовительных установок", — подчеркнул эксперт.

Также остается непонятным, включен ли в эту договоренность перечень критической инфраструктуры, который президент Украины передал Дональду Трампу, добавил он.

Напомним, накануне в Эр-Рияде Соединенные Штаты и Украина договорились совместно разработать практические меры по внедрению соглашения, предусматривающего запрет атак на энергетическую инфраструктуру обеих стран.