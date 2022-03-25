Энергетики за сутки вернули свет в 11 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях

Энергетики за сутки вернули свет в 11 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях

Дома украинцев были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 10,7 тысяч домохозяйств в Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.



Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

За прошедшие сутки электромонтеры ДТЭК возобновили электроснабжение для 6 498 семей в Киевской области.



«Электромонтерам ДТЭК Киевские региональные электросети удалось частично восстановить электроснабжение в 12 населенных пунктах в трех районах: Броварском, Барышевском и Киево-Святошинском, обесточенные из-за боевых действий», — сообщили в компании.



В Донецкой области удалось восстановить электроснабжение для 4200 семей в 8 населенных пунктах.



В настоящее время без света остается 690 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.



«Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за российских оккупантов», — подчеркнули в ДТЭК.