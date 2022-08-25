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Энергодар из-за РФ находится на грани гуманитарной катастрофы: мэр рассказал, что происходит в городе

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Энергодар из-за РФ находится на грани гуманитарной катастрофы: мэр рассказал, что происходит в городе

Иллюстрация / Фото: Associated Press

Энергодар, где расположена захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС, из-за обстрелов захватчиков в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Российские оккупанты днем 25 августа обстреляли город Энергодар.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

По его словам, из-за атаки оккупантов жители Энергодара остались полностью без света и воды.

"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы. Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды. Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", — говорится в сообщении.

По состоянию на 14:15 стало известно, что благодаря работникам коммунальных предприятий и специалистам Запорожской ЗАЭС в Энергодаре началось возобновление электроснабжения.

"По завершении этого процесса начнется подключение канализационно-насосной станции. И следующим шагом станет возобновление работы скважин на питьевом водозаборе. Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы выполнить эти работы в ближайшее время", — добавил Орлов.

Напомним, 22 августа россияне обстреляли крупнейшую тепловую электростанцию Украины.

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