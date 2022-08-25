Энергодар из-за РФ находится на грани гуманитарной катастрофы: мэр рассказал, что происходит в городе

Энергодар, где расположена захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС, из-за обстрелов захватчиков в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы.
Российские оккупанты днем 25 августа обстреляли город Энергодар.
Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
По его словам, из-за атаки оккупантов жители Энергодара остались полностью без света и воды.
"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы. Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды. Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", — говорится в сообщении.
По состоянию на 14:15 стало известно, что благодаря работникам коммунальных предприятий и специалистам Запорожской ЗАЭС в Энергодаре началось возобновление электроснабжения.
"По завершении этого процесса начнется подключение канализационно-насосной станции. И следующим шагом станет возобновление работы скважин на питьевом водозаборе. Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы выполнить эти работы в ближайшее время", — добавил Орлов.
Напомним, 22 августа россияне обстреляли крупнейшую тепловую электростанцию Украины.
Читайте также:
- Обстрелы ЗАЭС: Запорожские власти советуют жителям Энергодара эвакуироваться
- Обстрелы ЗАЭС: Зеленский обратился к жителям Никополя, Марганца, Энергодара, Кривого Рога, Запорожья
- Оккупанты открыли огонь по Энергодару: есть пострадавшие среди мирного населения