Энергодар снова под прицельным обстрелом оккупантов, весь город обесточен: власти обратились к жителям

Временно оккупированный Россией Энергодар Запорожской области снова под обстрелом российской арми, в результате чего исчез свет по всему городу.

По данным местных властей, это уже второй раз за сутки Энергодар полностью обесточен. Из-за постоянных обстрелов неизвестно, когда специалисты возобновят электроснабжение.

Об этом сообщает мэр города Дмитрий Орлов.

"Энергодар снова под обстрелами оккупантов! Промежутки между провокациями становятся все короче. Уже во второй раз за сутки исчезло электроснабжение по всему городу. Работники коммунальных и других служб просто не успевают завершить одни аварийно-восстановительные работы, как очередной обстрел сводит их работу на нет, и надо начинать все сначала. Прогнозировать сроки возобновления электроснабжения сейчас невозможно", — говорится в сообщении.

Мэр города просит энергодарцев соблюдать правила двух стен во время обстрелов. Сделать запасы питьевой воды и, когда появится возможность и прекратятся обстрелы, сформировать запас продуктов, не требующих приготовления.

Напомним, в Энергодаре днем 6 сентября раздался мощный взрыв. После этого полностью исчезло электроснабжение по городу и водоснабжение. Через несколько часов было частично восстановлено электроснабжение.

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