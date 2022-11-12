Энергосистема Херсона полностью разрушена – в ДТЭК рассказали, сколько времени займет восстановление

В ДТЭК отметили, что в Херсонской области нужно концентрировать все усилия для быстрого восстановления электричества.

В ходе оккупации Херсона российские захватчики уничтожили всю энергетическую систему города. Для ее восстановления необходимо около месяца.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире "Суспільного".

"Сейчас нужно посмотреть на те регионы, где света вообще нет. Прежде всего, это освобожденный Херсон, там где рашисты разрушили всю энергосистему. Там не то что графиков, там вообще нет электроэнергии", - сказал он.

По его словам, после деоккупации Киевской области возобновление энергосистемы заняло 30 дней. Приблизительно столько же времени, как ожидается, будут продолжаться работы и на освобожденной части Херсонщины.

"Но нужно смотреть на характер разрушений", – добавил Сахарук.

Увольнение Херсона

Украинские военные освободили Херсон, который с марта был под оккупацией россиян, 11 ноября.

Однако в Кремле заявили, что Херсонская область остается частью Российской Федерации. Мол, все захваченные территории в результате будут российскими – "вернутся домой – в РФ".

По данным британской разведки, россияне готовились к бегству из Херсона несколько недель.

12 ноября оккупационная "власть" временно захваченной территории Херсонской области заявила о переносе "столицы" из Херсона в Геническ.

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