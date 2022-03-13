Энергосистема работает стабильно, потребности экономить электроэнергию нет – Минэнерго

Производство электроэнергии отвечает потреблению.

Не смотря на прицельное разрушение врагом объектов энергетической инфраструктуры, украинская энергосистема работает стабильно. Потребности специально сокращать потребление электроэнергии нет.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Если мы говорим о системе энергообеспечения страны в целом, она стабильна. Напомню, что с первого дня войны наша система работает в изолированном режиме. Производство электроэнергии отвечает потреблению. У нас есть соответствующие резервы в случае необходимости", — подчеркнул он.

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Он также призвал всех украинцев, имеющих возможность вовремя оплатить коммунальные услуги, чтобы поддержать способность предприятий энергетического сектора и в дальнейшем обеспечивать стабильное энергоснабжение.

Как сообщалось, информация о необходимости отключения света и электроприборов – это фейк кафиров, чтобы усложнить работу энергосистемы Украины. В "Укрэнерго" отметили, что украинцам не нужно выключать свет.