Энергосообщество создало фонд для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины

Донорамами фонда станут преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.

Энергетическое сообщество создало фонд для восстановления в Украине разрушенной войной энергетической инфраструктуры.

Предполагается, что донорами фонда станут преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате боевых действий на территории Украины, в результате российской военной агрессии.

Предполагается, что министерство энергетики будет координировать запросы украинских компаний на проведение соответствующих восстановительных работ. В то же время, процедуру избрания поставщиков будут реализовывать международные закупочные агентства с опытом в области энергетики.

Предпочтение в закупках будут предоставлять украинским производителям, которые предложат выгодное соотношение цены и качества, а также смогут выполнить заказ в минимальные сроки.

Напомним, минэнерго пока не рассматривает повышение тарифов на газ и электроэнергию.

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