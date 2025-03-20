"Энгельс" в огне: что поразила Украина на стратегическом аэродроме РФ

"Энгельс" — один из самых защищенных объектов в тылу РФ, после Москвы и Ленинградской области.

На аэродроме "Энгельс" в Саратовской области России, который стал целью украинского удара, могла находиться крупная партия крылатых ракет Х-101.

Об этом сообщил военный эксперт Константин Криволап в эфире телемарафона.

По его словам, на вечер 19 марта на аэродроме оставалось три Ту-95МС и, вероятно, два Ту-160. После предварительных ударов россияне почти не использовали Энгельс, однако из-за проблем с обслуживанием авиации на других базах вынуждены были вернуться.

"Когда появились удары "Длинным Нептуном" (новой украинской ракетой дальностью до 1000 км), я думал, что они вообще покинут этот аэродром", — отметил Криволап.

Однако накануне на базу прибыли транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" и Ил-76, предположительно доставившие крупную партию ракет Х-101. По словам эксперта, Ил-76 может перевозить до 8 таких ракет, а "Руслан" еще больше.

"Для снаряжения прилетал только один Ту-95МС, а это значит, что на борту было не больше 2-4 ракет. То есть там оставалось достаточно большое количество боеприпасов", – пояснил он.

Также вблизи аэродрома расположены НПЗ, стратегическая нефтебаза Кристалл и составы реактивного горючего, которые тоже могли стать целью удара.

По словам Криволапа, точные последствия атаки пока неизвестны, но учитывая масштаб пожара, возникшего после удара, можно предположить, что Украина применила не только беспилотники.

Напомним, в Генштабе подтвердили, что в ночь на четверг, 20 марта, украинские Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ.

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