Epic Games пожертвует Украине прибыль с нового сезона игры Fortnite

Главная цель компании – рассказать о жестокой войне, которая происходит прямо сейчас в Украине.

Компания Epic Games пожертвует прибыль с нового сезона Fortnite.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegrami.

"Благодарю команду Epic Games за отличную инициативу и поддержку украинского народа. Присоединяйтесь к новому сезону игры, который состоится с 20 марта по 4 апреля", — написал Федоров.

Это самая популярная игра среди молодежи – 400 миллионов человек играют по всему миру.

Главная цель компании – рассказать о жестокой войне, которая происходит прямо сейчас и показать последствия нападения РФ на Украину.

Напомним, в Полтавскую область прибыла еще одна система скоростного спутникового интернета Starlink.

Читайте также: