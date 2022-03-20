Epic Games пожертвует Украине прибыль с нового сезона игры Fortnite

Главная цель компании – рассказать о жестокой войне, которая происходит прямо сейчас в Украине.
Компания Epic Games пожертвует прибыль с нового сезона Fortnite.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegrami.
"Благодарю команду Epic Games за отличную инициативу и поддержку украинского народа. Присоединяйтесь к новому сезону игры, который состоится с 20 марта по 4 апреля", — написал Федоров.
Это самая популярная игра среди молодежи – 400 миллионов человек играют по всему миру.
Главная цель компании – рассказать о жестокой войне, которая происходит прямо сейчас и показать последствия нападения РФ на Украину.
Напомним, в Полтавскую область прибыла еще одна система скоростного спутникового интернета Starlink.
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