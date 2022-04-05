Разработчик игры Fortnite собрал 144 миллиона долларов для украинцев

Компания пожертвовала прибыль с продажи игры.

Компания Epic Games, разработчик игры Fortnite, завершила сбор средств для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от боевых действий. Пользователи игры совместно с Xbox собрали 144 миллиона долларов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.

"VP Epic Games направили все доходы от игры Fortnite, полученные за период с 20 марта по 3 апреля, на гуманитарную поддержку украинцев. Спасибо!

Удалось собрать 144 миллиона долларов США. Денежные средства распределены между такими организациями: Direct Relief, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программой ООН, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и World Central Kitchen", — написал Федоров.

Напомним, украинские специалисты зафиксировали кибератаки из России, которые направлены на получение доступа к аккаунтам Telegram.

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