Эпицентр боев — Бахмут, оккупанты понесут высокие потери: Минобороны о ситуации на Донбассе

Сейчас самые большие бои идут на востоке Украины, где российские оккупанты пытаются наступать. Эпицентр остается город Бахмут в Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Самым горячим местом остается Бахмут. Таким его делает враг. Там сейчас идут ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участок кое-где продвигается", — говорится в сообщении представительницы Минобороны.

ВСУ не только обороняют город, заметила Маляр, но и совершают активные штурмовые действия. "Враг несет неоправданно высокие потери", – добавила она.

По ее словам, оккупационные войска продолжают наступательные действия на Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки защитники Украины отбили вражеские атаки. Замминистра подчеркнула, что на этой неделе оккупанты пытались атаковать на Купянском и Шахтерском направлениях. Однако украинские защитники остановили намерение врага.

В Минобороны ситуацию на фронте называют напряженной, но контролируемой.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что оборона Бахмута имеет стратегическое значение для Украины. По его словам, за все это борьба срывает планы Кремля по оккупации Донбасса и выходу к границам Луганской и Донецкой областей.

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