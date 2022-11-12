Эпицентр борьбы за независимость: в ВСУ рассказали об ожесточенных боях на восточном фронте

Самые активные бои ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где каждый враг использует все виды вооружения.

На восточном фронте продолжаются самые ожесточенные бои, но военные ВСУ не дают врагу прорвать оборону.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире единого телемарафона.

"Восточный фронт остается главным эпицентром борьбы за нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность. Он самый длинный по протяженности и здесь самые ожесточенные бои", — сказал он.

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Череватый отметил, что самые активные бои ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где каждый враг использует все виды вооружения.

"Однако каждый день там враг несет огромные потери. Наши воины останавливают его и не дают прорвать нашу оборону. Идет позиционная война, иногда бывают небольшие движения линии обороны, но в целом оборона стоит и не дает пройти врагу", — резюмировал представитель Восточной группировки войск.

Напомним, Институт изучения войны считает, что российские военные больше не имеют возможности удерживать правый берег Днепра.

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