Эпическая битва за остров Змеиный: военная разведка обнародовала эксклюзивные кадры и малоизвестные подробности

Возобновление контроля над островом открыло судоходство из украинских портов и не позволило оккупантам экономически уничтожить Украину.

В среду, 15 марта, в эфире национального телемарафона состоялся показ второго фильма документальной трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле", посвященный освобождению от российских окупантов острова Змеиный.

В прессслужбе военной разведки отметили, что в этом фильме впервые были продемонстрированы эксклюзивные кадры десантирования из вертолетов и ведения боевых действий на острове, которые провели 8 мая 2022 группы спецназначения ГУР МОУ и "Альфа" СБУ.

Как рассказал в фильме командир подразделения спецназначения военной разведки с позывным "Шаман", самым сложным было принять решение.

“Я называю это “договориться с самим собой”. Если ты с собой договорился разными видами аргументов… На тот период аргументов было минимум. Все понимали, что это сложная операция, но никто не мог дать заднюю, потому что не нашлось того, кто скажет, нет”, — вспоминал он.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил важность освобождения острова от оккупантов.

"Без восстановления контроля за островом Змеиный было невозможно любое судоходство из портов Украины. Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили”, — сказал он.

Ключевым эпизодом битвы за Змеиный стало затопление 13 апреля 2022 флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва", который был потоплен ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Об отчаянном сопротивлении, которое оказывали российские оккупанты на острове украинским бойцам, в фильме рассказал командир одной из штурмовых групп спецназначения ГУР МО Украины с позывным "Скин".

По его словам, на острове было немало сооружений, в которых оккупанты могли спрятаться, к тому же они не сидели на одном месте, а постоянно меняли позиции.

“Это был остров, на котором они были не раз. Я вам скажу, это достаточно эпическая битва была… Островом овладеть можно, если у вас есть преимущество в огневой силе… Его просто стерли с лица земли, они же потом нагнали туда кучу людей, вертушек, всего остального – их там просто умножили на ноль и все. И они совершили жест доброй воли, скажем так”, — рассказывал боец.

Все восемь вертолетов, вылетавших на Змеиный, которые производили огненное поражение ракетами и высаживали группы спецназовцев на острове, вернулись на базы невредимыми. Но у берегов Одесщины в устье Дуная российским истребителем СУ-30 был сбит морской вертолет Ми-14, в котором, в частности, погиб заместитель командующего ВМС ВСУ полковник Игорь Бедзай.

На Змеиный вернули украинский флаг: история освобождения острова от оккупантов

Напомним, украинские вертолетчики рассказали, как в марте-мае 2022 года регулярно совершали вылеты в "Азовсталь" с грузом для бойцов полка "Азов" и для эвакуации раненых.

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